В Калининграде приставы случайно обнаружили злостного алиментщика

Житель Калининграда через суд взыскал с компании-должника 17,5 тысячи рублей и в вызывающей агрессивной форме потребовал от судебных приставов перечислить деньги на счет его жены. Это насторожило сотрудников управления, и, как оказалось, не зря - у горожанина имелась задолженность по алиментам более 600 тысяч рублей. Также в отношении этого же должника возбуждены исполнительные производства о взыскании кредитов и штрафов ГИБДД на сумму порядка 30 тысяч рублей.

Как оказалось, мужчина таким способом пытался избежать списания денег в пользу своего ребенка. Теперь же злосчастные 17,5 тысячи будут направлены на содержание несовершеннолетнего.