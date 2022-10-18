В Советске за 3 месяца на новом томографе провели около 400 исследований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Советске на новом компьютерном томографе в течение трех месяцев провели около 400 исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Тяжелое» оборудование было поставлено в Советскую центральную городскую больницу в июле. Это второй аппарат за пределами Калининграда наряду с КТ в сосудистом центре на базе Гусевской больницы.

На покупку 128-срезового компьютерного рентгеновского томографа с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием из областного бюджета было выделено 70,5 миллиона рублей.

Для его установки провели капитальный ремонт помещений в корпусе на улице Луначарского с прокладкой наружного кабеля электроснабжения.

«Изначально услуга оказывалась только населению Советского муниципалитета. Затем география охвата исследованиями существенно расширилась, и сейчас запись на КТ дополнительно открыта для жителей Неманского, Краснознаменского и Славского округов общей численностью около 100 тысяч человек, что позволило приблизить оказание медицинской услуги населению почти всего востока области», - отметили в региональном минздраве.