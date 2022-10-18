Власти добавили 108 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Финансирование программы по предоставлению детям-сиротам жилищных сертификатов в области увеличено на 108 млн рублей. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания во вторник, 18 октября.

«Мера социальной поддержки, введенная в апреле прошлого года, очень востребована в регионе. Планируем, что с учетом дополнительных средств в 2022 году будет куплено по сертификатам 155 квартир и индивидуальных жилых домов, при этом 120 жилых помещений уже приобретено в различных муниципалитетах области, больше всего квартир куплено в Калининграде», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

В области за полтора года действия меры социальной поддержки выдано 228 сертификатов, 172 из которых реализовано. С учетом дополнительных средств в региональном бюджете 2022 года на эти цели предусмотрено свыше 342 миллионов рублей, еще более 243 миллионов направляется на приобретение квартир.

Напомним, у молодых людей из категории детей-сирот теперь есть право выбора: получить готовое жилье или приобрести его самостоятельно на средства выплаты. Обладатель сертификата также может в любой момент от него отказаться в пользу квартиры. Такое право за ним сохраняется до тех пор, пока сертификат не использован.