На осенних каникулах в области пройдет семейно-музейный фестиваль «Острова»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области в дни осенних каникул пройдет четвертый семейно-музейный фестиваль «Острова». Традиционный музейный марафон стартует 28 октября и продлится до 6 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства

В этом году в фестивале принимают участие 13 площадок. Три площадки впервые: Дом китобоя, Музей «Водоканала» и Музей истории Балтрайона. Помимо новых локаций участников ждут Музей изобразительных искусств, Калининградский зоопарк, Фридрихсбургские ворота, Музей янтаря, Историко-художественный музей, Фридландские ворота, Музей Иммануила Канта в Кафедральном соборе, Детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, Зеленоградский краеведческий музей и Дом-музей Г. Брахерта.

В этом году фестиваль называется «ДРУГой музей», потому что главная тема «Островов-2022» - дружба во всех ее проявлениях. Ребята узнают, как искусство и природа вдохновляют на дружбу, примерят на себя необычные профессии, поразмышляют о том, могут ли животные и люди дружить друг с другом, и даже на время поменяются местами со взрослыми.

Каждый музей подготовил авторские программы для трех возрастов: 6-8 лет, 9-11 лет, 12+. Всего запланировано двенадцать маршрутов.