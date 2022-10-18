Власти сообщили, когда в Янтарном откроется стоматологический кабинет для взрослых

. Фото: Архив "КП"

Стоматологический кабинет для взрослых в Янтарном откроется до конца 2022 года. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Об открытии кабинета после ремонта на встрече с местными жителями рассказали главный врач районной больницы и заведующая поликлиникой.

«Сейчас ожидается получение лицензии на проведение такой деятельности от регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора по Калининградской области», - сообщили в администрации.

Помимо стоматологического кабинета к концу года в городе заработает и рентген-кабинет.