Минприроды заставило частника высадить деревья взамен уничтоженных на ул. Гагарина в Зеленоградске

Министерство природных ресурсов добилось проведения компенсационного озеленения на улице Гагарина в Зеленоградске. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Деревья были незаконно вырублены на участке, который находится в аренде у физического лица. Нарушителю выдали предписание провести компенсационное озеленение и заплатить компенсацию.

После этого на земельных участках по ул. Гагарина было высажено 58 саженцев деревьев. Также была выплачена компенсационная стоимость уничтоженных деревьев в размере 438 тысяч рублей. Деньги уже поступили в бюджет Зеленоградска.