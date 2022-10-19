Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать на три праздничных дня по случаю Дня народного единства.

Бронирования жилья в этом году на ноябрьские праздники выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли бронирования в Екатеринбурге - в 20 раз и в Сочи - в 14 раз.

По данным сервиса, на ноябрьские праздники в 2022 году средняя стоимость ночи подорожала на 24% относительно прошлого года.

Десять популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники:

Сочи - 2642 р. / 7 ночей,

Санкт-Петербург - 3117 р. / 5 ночей,

Кисловодск - 2761 р. / 6 ночей,

Москва - 3701 р. / 4 ночи,

Казань - 3829 р. / 3 ночи,

Нижний Новгород - 3266 р. / 3 ночи,

Минск - 3291 р. / 3 ночи,

Калининград - 2210 р. / 5 ночей,

Ярославль - 4009 р. / 2 ночи,

Екатеринбург - 2016 р. / 5 ночей.