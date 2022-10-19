Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать на три праздничных дня по случаю Дня народного единства.
Бронирования жилья в этом году на ноябрьские праздники выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли бронирования в Екатеринбурге - в 20 раз и в Сочи - в 14 раз.
По данным сервиса, на ноябрьские праздники в 2022 году средняя стоимость ночи подорожала на 24% относительно прошлого года.
Десять популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники:
Сочи - 2642 р. / 7 ночей,
Санкт-Петербург - 3117 р. / 5 ночей,
Кисловодск - 2761 р. / 6 ночей,
Москва - 3701 р. / 4 ночи,
Казань - 3829 р. / 3 ночи,
Нижний Новгород - 3266 р. / 3 ночи,
Минск - 3291 р. / 3 ночи,
Калининград - 2210 р. / 5 ночей,
Ярославль - 4009 р. / 2 ночи,
Екатеринбург - 2016 р. / 5 ночей.