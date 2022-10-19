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Общество19 октября 2022 6:51

В поселке под Черняховском обнаружили неучтенную братскую могилу

Виктор Сергеев
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Фото: vk.com

В поселке Михайловка Черняховского района обнаружена братская могила погибших воинов Красной армии, которая ранее не числилась в учетных документах. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

На месте уже обнаружены останки 19 бойцов.

«По согласованию с правительством Калининградской области будут проведены работы по поднятию останков для дальнейшего перезахоронения на мемориале в поселке Калужское. Работы по установлению имен воинов продолжаются», - отметили в администрации.