В Гурьевском районе нашли 6 принадлежащих иностранцам земельных участков

В Гурьевском районе иностранным гражданам принадлежит 6 земельных участков. Нарушение законодательства выявила местная прокуратура.

Как оказалось, Гурьевский городской округ включен в перечень территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть на праве собственности земельными участками.

Прокурор района направил в суд 6 исковых заявлений о возложении обязанности по отчуждению земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам. Иски находятся на рассмотрении.

В прокуратуре добавили, что данные нарушения были оставлены без внимания администрацией Гурьевска, что послужило основанием для внесения представления.