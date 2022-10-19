В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 19 октября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 19 октября, в течение дня отключено электричество в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на ул. Камская 2, ул. А. Суворова 115-121, 122-128, 134-144.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10.00 до 17.00 на ул. Краснодонская 2-6,3-5, пер. Краснодонский 8, с 10.00 до 15.00 - на ул. Гайдара 122.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключены до 17 часов на ул. Елизаветинская 9,1, ул. Ю. Маточкина 4(школа №40)14,16, ул. В. Фермора 1(д/с№56),3,10,5, 6а,8, ул. Ген. Челнокова 40,42, 38,48,52, ул. Согласия 23а.

С 08.30 до 17.30: пр-кт. Победы 2-6, пр-кт. Мира 26-28,44, 46-48, 50-56а, 64, 66-68, 74-76, 78-80а, 93,108,110, 112-114, 116, 118-120, 122, 124-126, 128-130, ул. Ермака 8, пер. Зоологический 1-3,11, ул. Каменная 9,11-17, 19,24-26,12а, ул. Разина 21-23а ,24, 25, 26-26а, 27, 32, 34, 35-37, 36, 39-47, 25А-27, 11-23, ул. Е. Ковальчук 3-9,3а-7а,19-27, ул. Каштановая аллея 59, 62, 61-71,68-70, ул. Коммунальная 8-18,14-14а,15, ул. Комсомольская 2-2а, 4(лицей№18),7(д/с№22), 17,17а,16(д/с №18),20,29(д/с№10), 32,33,35,12,13а,22-22а,24,24а, 27а,22б,31,8-10, ул. Красная 11-13,15-19,16-18,20-22, 21-21а, 23-25-25а, 26-28, 29а-35а, 30-32, 34-36а,3-5,37-39а,38-40а,6-8,7-9, ул. К. Маркса 65(школа № 4),67-71 ,75, 83,75-81,84-98,85-93,100-118в,57-59-61-63, пер. Энгельса 1-3,2-8, ул. Косм. Леонова 4(д/с №30),7г-7д,8,11а-17б, ул. Офицерская 5, 7,13а,15-25, ул. Косм. Пацаева 11,15-21,16,22-30,30а-30б,32-38,5-7а,9, ул. Шиллера 4(д/с №44),9а ,20, 22, 24-28, 29-31, 6-18, ул. Пугачёва 13,18,26а, ул. Зоологическая 1-7, 9-9д ,11-15,11А-11е.