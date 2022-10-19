Безработная из Советска приехала в Калининград и совершила грабеж

В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Флотской. Злоумышленница зашла в суши-бар, схватила лежащий на стойке телефон и скрылась.

Администратор точки общепита сразу обратилась в полицию. Информация о розыске подозреваемой тут же была передана всем наружным постам. Сотрудники ППС и участковые в ходе патрулирования микрорайона обнаружили подозреваемую в садовом обществе неподалеку от места совершения преступления. При ней находился похищенный телефон.

Личность грабительницы установлена, ею оказалась 48-летняя безработная из Советска. На нее завели уголовное дело.