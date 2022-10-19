Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 73 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 38 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 9,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.