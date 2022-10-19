Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 73 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 38 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 4,
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 9,
Гусевский городской округ – 5,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ - 4,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.