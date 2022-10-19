Из Калининграда отправили пятую группу мобилизованных в учебные центры Минобороны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В среду, 19 октября, на военном аэродроме Чкаловск прошла церемония отправки мобилизованных. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, около 200 военнослужащих самолетом военно-транспортной авиации отправлены в учебные центры Минобороны для продолжения курса боевой подготовки и боевого слаживания в составе подразделений.

«В ходе боевого слаживания подразделений военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений и освоят комплексное применение боевой техники и различного вооружения. Кроме того, они будут оттачивать навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, артиллерийских системах и зенитно-ракетных пушечных комплексах», - рассказали в пресс-службе флота.

Это уже пятая по счету группа в Калининградской области. Первая группа военнослужащих убыла к местам проведения боевого слаживания в учебные центры Западного военного округа 30 сентября.