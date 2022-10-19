В Калининграде за супермаркетом на ул. Борзова заметили норку

. Фото: vk.com

В Калининграде на улице Борзова заметили необычное для города животное – норку. О зверьке очевидцы написали в группе «Потеряшки. Калининград» во ВКонтакте и выложили фото.

«Нашли такое чудное создание. Пытались поймать - боится и убегает. Вдруг кто-то потерял», - написали горожане, предположив, что эта норка – чей-то домашний питомец.

Отмечается, что норка бегает за «Пятерочкой» на ул. Борзова, 93а.

Норки и хорьки – довольно популярные домашние животные. Их любят за общительность и нестандартный для питомцев внешний вид.