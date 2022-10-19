Калининградец зарегистрировал в своей квартире 76 гастарбайтеров

Полицейские обнаружили в Калининграде очередную «резиновую квартиру». Там были зарегистрированы сразу 76 иностранцев, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На фиктивной регистрации решил заработать 49-летний владелец квартиры на улице Кошевого. Прибывшие в жилище полицейские внимательно осмотрели квартиру, однако не обнаружили там никаких следов пребывания зарегистрированных. Опросив соседей, полицейские выяснили, что те никогда не замечали новых постояльцев в квартире.

По данным полиции, все «жильцы» работали строителями. За их регистрацию калининградец брал 500 рублей. Теперь любителю гастарбайтеров грозит до 3 лет лишения свободы.

Полиция Калининграда напоминает, что, если вам известна информация о нелегальных мигрантах, о «резиновых квартирах», любых нарушениях миграционного законодательства, вы можете позвонить по телефону +7-401-255-14-00 и сообщить о них.