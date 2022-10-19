Калининградский спортсмен стал вице-чемпионом первенства мира по боевому самбо

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Армении прошли мировые соревнования по спортивному и боевому самбо в трех возрастных категориях. На базе одного из крупнейших спорткомплексов Еревана медали оспорили 432 представителя 23 государств. Впервые был проведен турнир по боевому самбо среди юниоров.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, серебряным призером в легчайшей весовой категории до 58 килограммов стал студент областного училища олимпийского резерва Олег Филиппов. Подопечный Сергея Мкртчяна и Михаила Дуева провел два поединка, уверенно победив в полуфинале и уступив в финале с минимальной разницей в счете.

В первой встрече калининградский боец победил Даниэля Асекова из Киргизии досрочно со счетом 11:0. А во втором бою проиграл Ильзату Ассиеву из Казахстана 0:3. Отметим, что ранее Олег Филиппов победил на первенстве России 2022 года, что и позволило ему квалифицироваться на мировое первенство.