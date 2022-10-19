В Зеленоградске мать и дочь будут судить за дачу взятки приставу

В Зеленоградске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы и ее 56-летней матери. Женщин обвиняют в даче взятки судебному приставу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в декабре 2021 года 30-летняя горожанка передала 30-тысячную взятку судебному приставу, чтобы он не проводил принудительное взыскание денег со счетов ее 56-летней матери, которая не платила по кредиту.

Вину в совершении преступления обе обвиняемые признали в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.