Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 13:50

Балтийск получил 170 млн рублей на расселение аварийщиков

В округе планируют расселить 85 квартир
Виктор Сергеев

Правительство области выделило Балтийску 170 млн рублей на переселение жителей из аварийного жилья. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

До 1 сентября 2024 года городские власти намерены расселить 85 квартир в округе, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«Новое жилье жители муниципалитета получат в строящемся микрорайоне в центре Балтийска в границах Базарного переулка - ул. Гагарина - ул. А. Романова. Строительные работы ведутся согласно графику», - заявили в администрации.