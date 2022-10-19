Балтийск получил 170 млн рублей на расселение аварийщиков

Правительство области выделило Балтийску 170 млн рублей на переселение жителей из аварийного жилья. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

До 1 сентября 2024 года городские власти намерены расселить 85 квартир в округе, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«Новое жилье жители муниципалитета получат в строящемся микрорайоне в центре Балтийска в границах Базарного переулка - ул. Гагарина - ул. А. Романова. Строительные работы ведутся согласно графику», - заявили в администрации.