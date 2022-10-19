Музей Мирового океана станет главной площадкой Географического диктанта в Калининграде

Калининградский Музей Мирового океана станет главной региональной площадкой проведения Географического диктанта. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, проверить свои географические знания все желающие смогут 30 октября с 11.00 до 13.30.

Диктант пройдет в конгресс-холле главного корпуса музея (наб. Петра Великого, 1).

Проход на территорию площадки проведения диктанта свободный.

В этом году географическое онлайн-тестирование продлится с 14.30 30 октября до 14.00 10 ноября по московскому времени.