Молодых калининградцев приглашают на «Фабрику предпринимательства»

. Фото: администрация Калининграда

В рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства в регионе пройдет проект «Фабрика предпринимательства». Мероприятие запланировано с 11 по 14 ноября, об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Организаторами мероприятия выступают ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам», подведомственное Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь), и министерство молодежной политики Калининградской области.

Проект нацелен на создание и развитие сообщества молодых предпринимателей, заинтересованных в ведении предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. А также на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи.

Команда победителей конкурса получит помощь в реализации проектов при поддержке субъектов Российской Федерации.

Участниками проекта могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) на момент подачи заявки на участие, проживающие на территории Российской Федерации, нацеленные на поиск новых идей и прорывных решений в области предпринимательства и совершенствования сегментов B2B, B2C, B2G.

Более подробная информация и форма для регистрации на сайте проекта здесь .