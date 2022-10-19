В ноябре на линию Усть-Луга - Калининград выходит новое судно

Многофункциональное судно "Спарта". Фото: пресс-служба «Росморпорта».

Совсем недавно, 16 октября, в свой первый грузовой рейс на линии Усть-Луга - Калининград отправилось судно «Спарта». Судно многофункциональное и предназначено для перевозки накатной техники, прицепов и полуприцепов, а также транспортировки грузов в контейнерах. «Спарта» будет совершать до двух рейсов в неделю. Кроме того, в целях увеличения объемов перевозки грузов на линию выйдет многофункциональное судно «Спарта II». В настоящее время ролкер совершает переход из Новороссийска в Калининград.

Ожидается, что судно «Спарта II» в первой декаде ноября совершит свой первый грузовой рейс.