В вольере ленивца в Калининградском зоопарке установили генератор тумана

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Ленивец и броненосец, которые живут в одном вольере в Калининградском зоопарке, теперь могут почувствовать себя в условиях тропических джунглей.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, в их вольер установили промышленный туманообразователь, вроде тех, что используют в огромных теплицах и оранжереях.

Отмечается, что ранее сотрудники уже пытались сымитировать тропический климат, но десяток бытовых парогенераторов сломались, не справившись с задачей.

«Чудо парогенерирующей техники установили в Доме тропических птиц. Оно будет автоматически включаться несколько раз в сутки, поддерживать нужную влажность (примерно 70%) и температуру (не ниже 24 градусов)», - рассказали в зоопарке.