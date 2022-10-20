Школьников, переводивших бабушку через дорогу, отметили сотрудники ГИБДД

Иван и Влад. Фото: отдел ГИБДД по Калининграду.

В субботу, 15 октября, на улице О. Кошевого в Калининграде произошел такой случай. Бабушка на костылях медленно переходила дорогу. Увидев это, Иван и Влад спешились и закрыли пожилую женщину своими велосипедами. Момент доброго поступка опубликовали в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» с подписью «Тимур и его команда».

Запись разлетелась в местных пабликах, так мальчишки и стали знаменитостями. Отметили поступок школьников и сотрудники ГИБДД по Калининградской области. Правоохранители пришли в школу № 46 и лично похвалили шестиклассников Ивана Пестова и Владислава Подвысоцкого. Ребятам сказали спасибо и подарили светоотражающие жилеты.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что такое поведение - следствие хорошего воспитания родителей.