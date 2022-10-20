Калининградцев приглашают на бесплатную экскурсию по выставке об усадьбе Грюнхофф

В Калининграде в Доме китобоя еще несколько дней будет работать выставка фотографий, посвященная усадьбе Грюнхофф. Авторами выступают участники творческого объединения «Воля»: Александр Матвеев, Василий Дриго и Анастасия Шумакова.

Как рассказали организаторы, в пятницу, 21 октября, состоится авторская экскурсия по выставке. На выставке можно посмотреть на дом со спутника, прогуляться по окрестностям вместе с дневником одного из прежних владельцев графом фон Бюловым, узнать о реставрации территории и роли дизайна.

Начало в 18:30. Вход свободный.

В поселке Рощино под Зеленоградском восстанавливают усадьбу Грюнхофф — место, история которого началась еще во времена Тевтонского ордена. В 2022 году в творческом объединении «Воля» для нее создали знак и графическое оформление и решили рассказать о восприятии Грюнхофф и показать, из чего складывается образ места.

Выставка «Грюнхофф — образ места» работает до 23 октября. Вход свободный.