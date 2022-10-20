Калининградец получил год исправительных работ за неуплату алиментов

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Зеленоградского района приговорен к исправительным работам в течение года за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Три года назад суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать 7 тысяч рублей на содержание сына. Однако горе-отец не платил алиментов, и у него не было доходов и имущества, на которые можно было бы обратить взыскание.

Поэтому мужчину привлекли к административной ответственности - он отбыл 100 часов обязательных работ. Но даже после этого не начал перечислять ребенку деньги, и его долг достиг 322 тысяч рублей.

Поскольку все остальные меры были исчерпаны, должника привлекли к уголовной ответственности. Из его зарплаты будут удерживаться средства в счет погашения алиментного долга.