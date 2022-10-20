Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 92 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 57 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 6,

Гурьевский городской округ - 9,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 3,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.