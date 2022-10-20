Калининградец зверски зарезал девушку, отказавшуюся возобновить отношения

В Калининграде вынесли приговор местному жителю, который зарезал бывшую подругу. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Трагедия произошла ночью 9 февраля в квартире на улице Черниговской. Девушка отказалась возобновить личные отношения и получила не менее 10 ударов ножом в шею и грудь.

От полученных ран она скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, не отрицал, что лишил жизни человека, но настаивал, что умысла на убийство у него не было. Мужчина также заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.