На ул. Харьковской в Калининграде сбили 10-летнего мальчика

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Харьковской в Калининграде под колеса «Шкоды» попал 10-летний мальчик, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда школьник получил телесные повреждения.

На улице Калининградской в Краснознаменске водитель «Мерседеса» сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.