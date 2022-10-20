Массовое ДТП на Северном обходе Калининграда: один погибший, трое раненых

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стали известны обстоятельства массового ДТП на Северном обходе Калининграда, которое произошло 19 октября.

По данным ГИБДД, 20-летний водитель БМВ из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в стоящий «Мерседес», водитель которого ранее совершил столкновение с «КИА».

От удара «Мерседес» отбросило на находившихся рядом водителя и пассажира «КИА», а затем на стоящую впереди «КИА».

В результате аварии 80-летний водитель «КИА» скончался. Виновник аварии и пассажирка БМВ, а также пассажирка «КИА» госпитализированы с травмами.