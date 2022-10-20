В Калининграде трое братьев обокрали стройплощадку на 200 тысяч рублей

Полиция раскрыла кражу дорогостоящего оборудования со стройплощадки в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники ночью проникли на территорию стройки по ул. Счастливой, спилив замки с ворот. С объекта они похитили медный кабель, вибрационную плиту и иное строительное оборудование на общую сумму 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершили трое братьев в возрасте 23, 24 и 27 лет. Злоумышленники, ранее неоднократно судимые за различные преступления, были задержаны и доставлены в отдел полиции. У них обнаружено и изъято похищенное оборудование. Медный кабель мужчины успели продать.

Самый младший из братьев находится под стражей, его подельникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи, которая им инкриминируется, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.