В Калининградской области повысят плату за детские сады

. Фото: Правительство Калининградской области

Правительство Калининградской области подготовило проект постановления, согласно которому с 1 декабря 2022 года увеличится максимальный размер родительской платы. Судя по тексту документа, рост будет зависеть от муниципалитета. Так, в Калининграде плату хотят поднять на 17% - с 2475 до 2970 рублей в месяц. Это по-прежнему самая высокая цифра в регионе. В Славске будут платить больше на 19% - 2250 рублей вместо 1880. Дешевле всего посещение садика ребенком обойдется родителям в Неманском районе - платить придется 1980 рублей в месяц, что на 20% больше нынешнего.

- Повышение вызвано исключительно ростом цен на расходные материалы и обеспечением питания воспитанников, - объяснил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков. - Хочу отдельно отметить, что установленный предельный размер платы не является обязательным и остается на усмотрение муниципалитетов.