В Калининграде состоялось первое заседание оперштаба после введения в регионе уровня базовой готовности

По указу президента № 756 от 19 октября 2022 года в Калининградской области, как и в большинстве регионов, вводится уровень базовой готовности. Сегодня в региональном правительстве состоялось первое заседание оперштаба, которое провел губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, работа оперштаба направлена на слаженное взаимодействие региональной и муниципальной власти, а также территориальных органов силовых структур.

Как сообщает пресс-служба правительства, участники заседания обсудили вопросы усиления мер по обеспечению безопасности населения, защищенности объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Отдельно обсуждалось проведение частичной мобилизации и устранение нарушений.

- В частности, отцы трех и более детей должны быть освобождены от призыва. Если мужчина уже поступил в воинскую часть, родственники могут предоставить в муниципальную комиссию по мобилизации свидетельства о рождении детей. Вместе с тем при желании многодетный отец может продолжить военную службу и получать все соответствующие выплаты и меры поддержки, - уточнили в правительстве.