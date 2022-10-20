Калининградская область и Беларусь расширяют сотрудничество по вопросам демографии

В течение двух дней, 20 и 21 октября, на территории нашей области проходит 70-е заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства. В этот раз семинар посвящен актуальным вопросам охраны здоровья детей, демографической политики и реализации программ активного долголетия.

Как сообщает пресс-служба правительства, участники семинара подчеркнули необходимость распространять стандарты здорового образа жизни начиная с самого раннего возраста.

- Сегодня мы видим, что только материальное стимулирование повышения демографии не имеет эффекта, необходимо разрабатывать новые инструменты стимулирования рождаемости. В рамках сессии долго обсуждались вопросы подготовки женщин к беременности и рождению ребенка, его сопровождению, семейной жизни. Обсуждались меры, которые уже доказали свою эффективность. По итогам семинара мы разработаем свои предложения и внесем их в органы власти обеих стран, – подчеркнула заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Людмила Макарина-Кибак.

- Правительство Калининградской области большое внимание уделяет экономическим и культурным связям с Республикой Беларусь, особенно взаимодействию в социальной сфере. Мы постоянно обмениваемся успешными практиками по охране здоровья, социальному сопровождению семей, – отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.