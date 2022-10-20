В Калининградской области появятся площадки для помощи детям с психоэмоциональными травмами

Калининградская область вошла в число регионов, где реализуется комплекс мер по обеспечению детской и подростковой безопасности и профилактике жестокого обращения с ними. На воплощение проекта «Зеленая комната» в 2022-2023 годах Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделил нашему региону шесть миллионов рублей.

Новый проект нацелен на повышение качества оказания психологической помощи, развитие безопасной среды для воспитания детей, профилактику подростковой безнадзорности и преступности. Он предполагает внедрение новых методик и технологий, инфраструктуры в организациях, осуществляющих социально-психологическую работу с женщинами и детьми.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в следующем году на средства гранта в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» будет создана «зеленая комната», оснащенная специализированным оборудованием для психологической реабилитации, проведения ряда следственных мероприятий – опроса детей, подвергшихся насилию и получивших психоэмоциональную травму. Кроме того, планируется, что в следующем году в центре начнет функционировать служба экстренного реагирования «Мобильная бригада» для работы с семьями, проживающими в отдаленных от областного центра поселках, и при срочной необходимости.