В Калининграде мошенник попытался переписать на себя дом пенсионерки стоимостью 30 миллионов рублей

Едва ли не рекордное по сумме мошенничество предотвратили сотрудники 6-го отдела регионального управления уголовного розыска. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 31-летний калининградец разработал целую схему по обману пенсионерки, чтобы завладеть ее домом стоимостью 30 миллионов рублей.

Сначала подозреваемый сделал вид, что обратился к женщине по объявлению о продаже дома, заявив, что недвижимость по доверенности выставил на продажу мошенник. Аферист предложил помочь в поимке несуществующего злоумышленника и подключить к этому «знакомых сотрудников правоохранительных органов».

- Мужчина разыграл целый спектакль - несколько часов возил женщину по ночному городу и якобы выслеживал мошенника, - рассказали подробности в полиции.

Чтобы предотвратить «криминальную» сделку с недвижимостью, калининградец предложил женщине переоформить дом на него - и «поймать афериста на живца». Под давлением незнакомца пенсионерка не глядя подписала некие бумаги. На следующий день мошенник назначил своей жертве вторую встречу, чтобы закончить оформление документов. Но, заподозрив неладное, ранним утром калининградка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выследили злоумышленника, который успел подать иск в суд с требованием признать дом пенсионерки его собственностью. Мужчина заявил, что передал ей за недвижимость 20 млн рублей. Полицейские смогли доказать, что никаких денег от афериста потерпевшая не получала, а документы подписала под давлением. В итоге суд вынес решение не в его пользу.

Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.