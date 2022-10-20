В Калининграде назначили дату общегородского субботника

Осенний общегородской субботник состоится 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Начиная с сегодняшнего дня, 20 октября, и по 17 ноября будет проводиться весенний месячник благоустройства городских территорий. В эти дни владельцы и арендаторы торговых объектов приводят торговые объекты и прилегающие к ним территории в порядок. Сотрудники «Калининградтеплосети» восстанавливают благоустройство после работ, проведенных на инженерных коммуникациях. В Дирекции ландшафтных парков, Центральном парке культуры и отдыха, Калининградском зоопарке также приводят в порядок свои территории. Работники Калининградской службы заказчика, «Калининград-ГорТранса» и «Чистоты» особое внимание уделяют очистке от несанкционированных объявлений и афиш опор освещения и электротранспорта.

На ежегодном субботнике 29 октября власти ждут всех желающих.