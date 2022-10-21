На выходных синоптики прогнозируют в Калининграде неожиданное потепление

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Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на предстоящих выходных 22-23 октября. После нескольких холодных дней к нам придет скромное потепление.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу воздух в нашем городе прогреется до +13 градусов. Ожидается дождь - вероятность выпадения осадков составляет 91%. Атмосферное давление останется немного пониженным, ветер - едва ощутимым.

В воскресенье столбик термометра доберется до отметки +15. Вновь прогнозируются небольшие дожди. Давление поднимется до 758 миллиметров ртутного столба.