Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 6:47

На выходных синоптики прогнозируют в Калининграде неожиданное потепление

Температура вырастет на 5 градусов
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на предстоящих выходных 22-23 октября. После нескольких холодных дней к нам придет скромное потепление.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу воздух в нашем городе прогреется до +13 градусов. Ожидается дождь - вероятность выпадения осадков составляет 91%. Атмосферное давление останется немного пониженным, ветер - едва ощутимым.

В воскресенье столбик термометра доберется до отметки +15. Вновь прогнозируются небольшие дожди. Давление поднимется до 758 миллиметров ртутного столба.