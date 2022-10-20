Слушания по проекту нового бюджета Калининграда пройдут 14 ноября

Решение о назначении публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов приняли на заседании комиссии горсовета по бюджету и муниципальн6ой собственности.

Слушания пройдут 14 ноября 2022 г. в 11.00 в зале заседаний городского Совета по адресу: пл. Победы, д. 1, каб. 555. Онлайн-трансляция будет организована на официальном сайте городского Совета.

- Не позднее 3 ноября проект бюджета будет опубликован в газете «Гражданин» и размещен на сайте городского Совета депутатов Калининграда по ссылке в разделе «Антикоррупционная экспертиза», - сообщает пресс-служба горсовета.

Ознакомиться с проектом бюджета и подать свои письменные предложения и замечания можно будет начиная с 3 ноября в общем отделе городского Совета по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 527 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (телефон для оформления пропуска 21-42-36).

Замечания и предложения также можно направить с 3 по 9 ноября по электронной почте: gorsovet@gorsovetklgd.ru либо на сайт городского Совета депутатов по адресу gorsovetklgd.ru.