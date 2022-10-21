Калининград вошел в топ популярных направлений, где можно недорого встретить Новый год-2023

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, где можно недорого отдохнуть в новогодние праздники.

Самыми бюджетными направлениями на новогодние праздники оказались Анапа, Пятигорск и Тюмень. В этих городах можно арендовать посуточно квартиру или забронировать номер в отеле менее чем за три тысячи рублей в сутки.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023-го.

Десять направлений, где можно недорого встретить Новый год-2023:

Пятигорск, Ставропольский край 2786 р. / 5 ночей,

Тюмень, Тюменская область 2915 р. / 5 ночей,

Тула, Тульская область 3232 р. / 4 ночи,

Калининград, Калининградская область 3266 р. / 6 ночей,

Сухум, республика Абхазия 3450 р. / 5 ночей,

Мурманск, Мурманская область 3575 р. / 4 ночи,

Нижний Новгород, Нижегородская область 4505 р. / 3 ночи,

Москва, Московская область 4185 р. / 4 ночи,

Сочи, Краснодарский край 4349 р. / 5 ночей,

Казань, республика Татарстан 4519 р. / 4 ночи.