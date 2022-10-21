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Общество21 октября 2022 9:04

В Калининграде в ходе рейда арестовали 5 машин должников

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению должников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Всего было арестовано пять автомобилей, владельцы которых имели задолженность по налогам, кредитам и алиментам на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Еще одно транспортное средство было арестовано в связи с задолженностью фирмы в размере 10,9 млн рублей перед другим юридическим лицом.

Теперь у должников есть десять дней на обжалование ареста или на погашение задолженности.