В Калининграде в ходе рейда арестовали 5 машин должников

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению должников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Всего было арестовано пять автомобилей, владельцы которых имели задолженность по налогам, кредитам и алиментам на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Еще одно транспортное средство было арестовано в связи с задолженностью фирмы в размере 10,9 млн рублей перед другим юридическим лицом.

Теперь у должников есть десять дней на обжалование ареста или на погашение задолженности.