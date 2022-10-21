В Калининграде завели дело на водителя, задавившего пьяного пешехода

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде завели уголовное дело на водителя, который сбил пешехода на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 13 октября в районе дома № 16. По предварительной версии, 22-летний водитель «Тойоты» сбил пьяного 44-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть.

В результате наезда пострадавший был госпитализирован с травмами, от которых впоследствии скончался в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».