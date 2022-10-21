Власти объявили о снижении детской преступности в Калининградской области

В Калининградской области снижается детская преступность. Обнадеживающую статистику озвучили на состоявшемся накануне заседании региональной комиссии по профилактике правонарушений.

По данным УМВД, за первые восемь месяцев текущего года количество преступлений, совершенных в регионе несовершеннолетними, снизилось почти на 30%: до 106 случаев против 150 за аналогичный период 2021 года. Более чем в шесть раз сократилось количество подростковых преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, таких случаев зафиксировано всего два.

«В работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних объединяют усилия власти региона, правоохранительные органы и общественные объединения. Как отмечают специалисты, результаты приносит комплексный, системный подход, который основан на анализе рисков, а также причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Высокую эффективность показывают такие инструменты, как позитивная занятость, пропаганда здорового образа жизни через индивидуальное сопровождение детей и подростков, шефство и наставничество», - отметили выступающие.