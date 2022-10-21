Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 90 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 50 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 4,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 2,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ – 4,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 5,
Черняховский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 2.