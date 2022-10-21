Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 90 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 50 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 4,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 5,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 2.