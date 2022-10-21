В реке Неман утонул житель Советска

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В пятницу, 21 октября, в реке Неман в черте города Советска было обнаружено тело мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Личность погибшего установлена, им оказался 51-летний местный житель, который накануне вечером ушел из дома

В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.