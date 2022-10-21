В Калининграде полицейские раскрыли поджог «Лексуса»

В Калининграде полицейские раскрыли поджог дорогостоящего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 27 сентября. Около одного из автосервисов полностью сгорел «Лексус» и был поврежден огнем рядом стоящий автомобиль. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что поджог совершили двое местных жителей в возрасте 37 и 42 лет.

«По предварительной версии, один из подозреваемых решил таким образом отомстить владельцу машины за те разногласия, которые произошли между ними ранее. Он подговорил своего друга на совершение преступления. Вместе они разведали, где оставил машину потерпевший, и реализовали план мести. После этого оба скрылись», - рассказали в полиции.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога». На время следственных действий фигуранты помещены под домашний арест.