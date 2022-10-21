Ансамбль «Киевская Русь» из Луганска едет в бесплатный тур по Калининградской области

. Фото: Предоставлено организаторами

С 22 октября по 2 ноября камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» и артисты Луганской академической филармонии представят серию концертов для жителей Калининграда и области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

Артисты выступят в Зеленоградске, Калининграде, Гурьевске, Балтийске, Черняховске, Гусеве, Советске, Краснознаменске, Нестерове, Багратионовске и Гвардейске.

В Калининграде концерт пройдет на сцене областной филармонии 23 октября, в воскресенье. В минкульте сообщили, что вход будет бесплатным – по нулевым билетам, которые можно будет получить в кассе, позвонив по телефону 64-78-90.

Начало концерта в 17.00.