Кирпичная эстетика: В Фонде капремонта показали обновленные дома в Советске

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Советске преобразовали фасады трех домов, которые были построены во времена СССР. Как рассказали в Фонде капремонта, внешне изменились дома, расположенные по адресам: ул. Рабочая, 8А, ул. Ломоносова, 2А, ул. Интернациональная, 2.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В соцсетях выложили фото зданий с подписью: «Детали кирпичной эстетики». В отделке использовали клинкерную плитку.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«Преобразование типовой советской застройки в Советске в стиле кирпичного экспрессионизма 20-30х годов ХХ века. Считаем важным воссоздавать историческую ткань города и увязывать разные стили эпох без диссонанса», - рассказали в Фонде капремонта Калининградской области.