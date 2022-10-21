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Общество21 октября 2022 15:16

Кирпичная эстетика: В Фонде капремонта показали обновленные дома в Советске

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Советске преобразовали фасады трех домов, которые были построены во времена СССР. Как рассказали в Фонде капремонта, внешне изменились дома, расположенные по адресам: ул. Рабочая, 8А, ул. Ломоносова, 2А, ул. Интернациональная, 2.

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В соцсетях выложили фото зданий с подписью: «Детали кирпичной эстетики». В отделке использовали клинкерную плитку.

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«Преобразование типовой советской застройки в Советске в стиле кирпичного экспрессионизма 20-30х годов ХХ века. Считаем важным воссоздавать историческую ткань города и увязывать разные стили эпох без диссонанса», - рассказали в Фонде капремонта Калининградской области.