Где в Калининграде отключат электричество 22 октября

В Калининграде в субботу, 22 октября, запланировано отключение на нескольких улицах. Как сообщают «Россети Янтарь», электричества не будет с 9.00 до 18.00 на:

АЗС № 8 Советский пр. 181;

Ломоносова 54;

Церковь евангельских христиан-баптистов (Ломоносова, 54);

Камеры видеонаблюдения на ул. Полецкого-Советский пр.;

Ломоносова 55, 56, 56а, 59, 60, 62, 64, 68, 70, 72 (СНТ «Веселое»), 72а, 89;

Ташкентская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8-10, 9, 11, 12, 13 (2 кв), 15, 15а, 16, 17 (2 кв); 14-18 (блок-секции), 19 а-е, 23, 25;

Броненосная 13 (2 кв), 15, 40;

Калининградский центр ветеринарной медицины на Полецкого 26;

Полецкого 29;

Жил. строение «С/Т Консервщик»;

С/Т «Дружба» Ломоносова 97.