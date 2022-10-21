В Калининграде полицейского наградили за спасение рыбака

Начальник УМВД России по Калининградской области Александр Сокрутенко в пятницу, 21 октября, вручил лучшим сотрудникам награды за добросовестное исполнение служебного долга.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, медалью МВД России «За смелость во имя спасения» был награжден лейтенант полиции Татлустан Алакаев. Он проявил смелость и самоотверженность при спасении утопающего рыбака в Калининградском заливе в августе 2021 года.

Напомним, тогда в полицию Балтийска поступило сообщение от местного жителя о том, что со стороны Калининградского залива слышны крики о помощи. На место прибыли оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Татлустан Алакаев и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Максим Чобан. Они вплавь бросились на помощь, обнаружили тонущего человека в 30 метрах от берега и 250 метрах от того места, где они зашли в воду.

Стражи порядка поместили окоченевшего от холода пострадавшего в резиновую лодку, которая плавала неподалеку, и доставили его на берег. Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что 42-летний местный житель рыбачил в заливе и по неосторожности выпал из лодки, но не смог забраться обратно.