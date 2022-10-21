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Общество21 октября 2022 17:21

Вход бесплатный: Опубликована программа празднования 35-летия национального парка «Куршская коса»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

35-летие со дня основания национального парка «Куршская коса» отметят 6 ноября. В этот день в Визит-центре «Музейный комплекс» и на экологических тропах «Королевский бор» и «Высота Мюллера» пройдут тематические занятия и экскурсии. Мероприятия пройдут с 10:00.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, вход свободный, участие бесплатное.

С 12:00 до 12:45 при наличии благоприятной погоды состоится флешмоб на побережье Балтийского моря или на пирсе у Куршского залива.

13:00 – 13:45 – мастер-классы, викторины и игры на свежем воздухе на территории Визит-центра.

В 13:45 – итоги конкурса на лучшую эмблему Куршской косы.